ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca... - Son Dakika

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:14 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı
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