ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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