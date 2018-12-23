Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefonda Görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefonda Görüştü.

1 saat önce

IHAAW200912-SIY/23-12-2018- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefonda Görüştü., System.String[]
IHAAW200912-SIY/23-12-2018

- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin koordinasyonunu görüştüm." dedi. 23.12.2018 20: 09: 12 TSI
NNNN - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:15 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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