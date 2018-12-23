ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefonda Görüştü.
1 saat önce
IHAAW200912-SIY/23-12-2018- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.
IHAAW200912-SIY/23-12-2018
- ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile telefonda görüştü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. ABD'nin Suriye
'den çekilmesinin koordinasyonunu görüştüm." dedi. 23.12.2018 20: 09: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:15 Kaynak: İHA
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