Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını...

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını...

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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