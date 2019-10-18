ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını...
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı. Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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