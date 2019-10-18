Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme...
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme...

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme...

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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