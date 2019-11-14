Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme...

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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