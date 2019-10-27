Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü...

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü...

36 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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