Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı...
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ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı...

12 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yemen, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
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