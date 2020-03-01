ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Patriot konusunu görüştüklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.


Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:37 
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