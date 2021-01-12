ABD Başkanı Donald Trump , geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulundu.

Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, 'Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim.' açıklamasında bulundu. - Son Dakika

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