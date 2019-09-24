ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.
25 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi. - NEW YORK
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