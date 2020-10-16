ABD Başkanı Donald Trump, Greenville'de - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inişi

Etkinliğe katılanlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitap etmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının hareket etmesi ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greenville kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.