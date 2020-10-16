ABD Başkanı Donald Trump, Greenville'de - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Greenville'de
16.10.2020 03:50
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inişi Etkinliğe katılanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitap etmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının hareket etmesi ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Kuzey Karolina eyaletine bağlı...
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inişi
Etkinliğe katılanlar
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitap etmesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının hareket etmesi ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greenville kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
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