ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini...
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:34 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump
, Hürmüz Boğazı'nda İran
'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
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