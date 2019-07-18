Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
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