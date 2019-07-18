ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump
, Hürmüz boğazında İran
'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı. - WASHINGTON
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