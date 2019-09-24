Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.
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ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir. Sosyal medya devleri insanları susturamaz. Özgür insanlar hiçbir şekilde başka insanları ezmek ya da komşularını kara listeye almak için kullanılamaz" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
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