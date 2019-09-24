ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.
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ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir. Sosyal medya devleri insanları susturamaz. Özgür insanlar hiçbir şekilde başka insanları ezmek ya da komşularını kara listeye almak için kullanılamaz" dedi. - NEW YORK
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