Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı
Son Dakika Politika Haber

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi nedeniyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin mahkemeye çağrıldığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi nedeniyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin mahkemeye çağrıldığı öğrenildi.


ABD Temsilciler Meclisinden üç komite adına yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye, Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi soruşturması kapsamında mahkeme celbi gönderildiği duyuruldu. Dış İlişkiler Komisyonu ile İstihbarat ve Gözetim Komiteleri adına yapılan açıklamada, Giuliani'ye bu celbin Ukrayna'nın eski başsavcsı Yuri Lutesnko'ya Demokrat Parti üyesi Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı sorgulaması için baskı yaptığı iddiası üzerine gönderildiği bildirildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı
Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı! Erdoğan ayakta alkışladı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]