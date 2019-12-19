ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler... - Son Dakika

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ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi - WASHINGTON
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