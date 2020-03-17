ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için "Çin virüsü" demesi Pekin yönetimini kızdırdı


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın sözlerinden "büyük bir öfke duyduklarını" ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 
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