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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için "Çin virüsü" demesi Pekin yönetimini kızdırdı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın sözlerinden "büyük bir öfke duyduklarını" ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19
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