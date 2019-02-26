Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner Yarın Türkiye'ye Gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner Yarın Türkiye'ye Gelecek.

1 saat önce

IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner Yarın Türkiye'ye Gelecek., System.String[]
IHAAW182148-SIY/26-02-2019

- ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye gelecek. Kushner'e Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor. 26.02.2019 18: 21: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:27 Kaynak: İHA

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