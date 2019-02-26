ABD Başkanı Donald Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner Yarın Türkiye'ye Gelecek.
1 saat önce
IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye gelecek.
IHAAW182148-SIY/26-02-2019
- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner
yarın Türkiye
'ye gelecek. Kushner'e Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor. 26.02.2019 18: 21: 48 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:27 Kaynak: İHA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı