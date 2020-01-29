ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına İstanbul'dan tepki - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımladığı ve Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasının ardından İstanbul'daki vatandaşlar, ABD İstanbul Konsolosluğu önünde bir araya gelerek, tepki gösterdi. Protesto gösterisinde yapılan açıklamada, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bi tasarruf ABD'yi ve İsrail'i hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurması ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelediği kararına tepkiyle karşılandı. Aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşları, Filistin'den Hamas temsilcileri, siyasi parti temsilcilerinin de olduğu çok sayıda vatandaş, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı. Bir araya gelerek Trump'ın kararına tepki gösteren vatandaşlar, tekbir getirdi. İsrail ve ABD aleyhinde 'kahrolsun İsrail, ABD', 'İsrail Filistin'den defol' gibi sloganlar atarak karara tepki gösterdi.



Kalabalık adına bir basın açıklaması yapıldı. Kalabalık adına açıklamayı okuyan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, bu gece Filistin halkını yalnız bırakmamak ve Kudüs'e sahip çıkmak ve olup bitenlere dikkat çekmek için toplandıklarını belirtti.



İslam ülkelerinin 'içi boş' kınamalarla değil, gerçek yaptırımlarla karara tepki göstermeleri gerektiğini ifade eden Genç, "Müslümanlar, dünyanın neresinde olursa olsunlar Filistin meselesinde, Kudüs meselesinde ve Mescid-i Aksa konusunda asla duyarsız kalamazlar. Müslümanlara rağmen Filistin'le, Kudüs'le ve Mescid-i Aksa ile ilgili alınan tek taraflı kararlar hiçbir zaman çözüme yönelik olmayacaktır. Müslümanları Filistin'deki ve Mescid-i Aksa'daki işgali kabul etmeleri asla ve asla mümkün değildir. Kitle imha gücüne güvenerek, elindeki ekonomik gücüne güvenerek, kendisi ile iş birliği yapan ülkelerin boyun eğişine güvenerek, Filistin halkının, Müslümanları ve vicdan sahibi insanların asla kabul etmeyeceği önerileri, çözüm diye dayatması var olan problemleri daha da arttıracaktır" şeklinde konuştu.



İsrail'in işgal ettiği topraklardan çıkmadan bölgede barışın sağlanamayacağını dile getiren Genç, "ABD'nin belki de en dengesiz olan başkanı Trump, sözde barış adı altında, Filistin meselesine dair, küstah açıklamalarda bulundu. Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' diye nitelendirdiği sözde barış planı, tamamen 'işgalci İsrail'den yanadır ve Filistin halkının aleyhinedir. Siz işgal edilmiş Filistin topraklarını Müslümanlar için bir cehenneme çevirerek asla İsrail için bir cennet oluşturamazsınız. Öncellikle bunun farkında olun. Zulüm, ebediyen süremez. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayatın İsrail halkı için bir cennet oluşturulamaz. İsrail'in işgal ettiği topraklardan çıkmadan barış olamaz, olmayacaktır. Topraklarından sürülmüş 6 milyon Filistinli geri dönmeden barış olamaz, olmayacaktır. Kudüs'ü, 'İsrail'in bölünmemiş ve ebedi tek başkenti' ilan etmek barış değil, savaş sebebidir" dedi.



Trump'ın ordusu olmayacak, hava sahası ve sınır kontrolü İsrail'de olacak, diğer ülkelerle ikili anlaşma yapamayacak ve aldığı yardımlar İsrail tarafından denetlenecek bir Filistin devletidir. Bu Filistinlilere bir devlet vaadi değil, teslim olun çağrısıdır. Bu çağrı küstahça, şımarık ve hadsizce bir çağrıdır. Filistinliler de, Filistinli liderler de ve İslam ülkeleri de bu çağrıya gerekli cevabı vereceklerdi. Filistin ile, Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi ve İsrail'i hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından Hamas temsilcileri söz alarak açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamada, kararın İslam Dünyasına ve Müslümanlara ihanet olduğunu ve gerekli cevabı alacaklarını söyledi.



Kalabalık açıklamanın ardından dua yaptı. Yapılan duanın ardından kalabalık sessizce dağıldı. - İSTANBUL