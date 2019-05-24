ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
7 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı bildirildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06 Kaynak: AA
Başkanı Donald Trump
'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı bildirildi.
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