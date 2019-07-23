Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

24 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:54 Kaynak: AA
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