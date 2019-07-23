ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
24 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:54 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump
'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
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