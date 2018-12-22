Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı Sonrası Bir İstifa Daha Geldi

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı Sonrası Bir İstifa Daha Geldi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. McGurk'ün PKK/YPG elebaşlariyla verdiği samimi pozlar Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti

SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTMİŞTİ

McGurk, geçtiğimiz hafta ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'tan elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için 'iç güvenlik güçleri' kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından YPG'ye Irak üzerinden silah ve mühimmat taşıyan TIR'ların, gece saatlerinde Suriye'den çıkmaya başladığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:29 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Brett McGurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:13:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı Sonrası Bir İstifa Daha Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]