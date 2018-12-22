ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı Sonrası Bir İstifa Daha Geldi

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.
TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. McGurk'ün PKK/YPG elebaşlariyla verdiği samimi pozlar Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti
SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTMİŞTİ
McGurk, geçtiğimiz hafta ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'tan elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için 'iç güvenlik güçleri' kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtmişti.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından YPG'ye Irak üzerinden silah ve mühimmat taşıyan TIR'ların, gece saatlerinde Suriye'den çıkmaya başladığını duyurdu.