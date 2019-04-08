ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının Yabancı Terör Örgütleri Listesine Alındığını...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
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