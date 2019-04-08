Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının Yabancı Terör Örgütleri Listesine Alındığını...

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının Yabancı Terör Örgütleri Listesine Alındığını...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının Yabancı Terör Örgütleri Listesine Alındığını..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA

İran, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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