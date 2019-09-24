Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek...
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ABD Başkanı Donald Trump: "İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek...

3 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump:

ABD Başkanı Donald Trump: "İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir." - NEW YORK

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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