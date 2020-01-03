ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi"... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi'... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi"...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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