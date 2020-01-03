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ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi"...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakere de kaybetmedi" dedi. - WASHINGTON
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