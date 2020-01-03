ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi... - Son Dakika

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:58 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediğini söyledi.
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