ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dün geceki saldırıda... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada,

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
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