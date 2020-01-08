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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi" dedi. - WASHINGTON
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