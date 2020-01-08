ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi. - WASHINGTON