Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Son derece iyi... - Son Dakika
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki