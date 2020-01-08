ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Son derece iyi... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada,

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
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