Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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Son Dakika: ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
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