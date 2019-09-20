ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
34 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu. - WASHINGTON
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