Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz Her Şeyi Yapmadıkları İçin Anlaşma Çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz Her Şeyi Yapmadıkları İçin Anlaşma Çıkmadı.

1 saat önce

IHAAW102448-SIY/28-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump:
IHAAW102448-SIY/28-02-2019

- ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı. İstediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum." 28.02.2019 10: 24: 48 TSI
NNNN - HANOİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

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