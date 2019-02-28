ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz Her Şeyi Yapmadıkları İçin Anlaşma Çıkmadı.
1 saat önce
IHAAW102448-SIY/28-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump: "İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı.
IHAAW102448-SIY/28-02-2019
- ABD
Başkanı Donald Trump
: "İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı. İstediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum." 28.02.2019 10: 24: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: İHA
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