ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump
, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu. - WASHINGTON
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