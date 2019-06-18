Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...
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ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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