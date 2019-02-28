Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un Bana Daha Fazla Nükleer Test Yapmama Sözü Verdi" Dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un Bana Daha Fazla Nükleer Test Yapmama Sözü Verdi" Dedi.

1 saat önce

IHAAW102500-SIY/28-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un bana daha fazla nükleer test yapmama sözü verdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,
IHAAW102500-SIY/28-02-2019

- ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un bana daha fazla nükleer test yapmama sözü verdi" dedi. 28.02.2019 10: 25: 00 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Kim Jong Un, Yenikadinda Gösterme, Politika
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