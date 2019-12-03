ABD Başkanı Donald Trump : "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin ölümü gerçekleşti' dedi."

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