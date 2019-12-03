Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump: '(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca' - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"

ABD Başkanı Donald Trump:

ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO açıklaması: Sözlerimin arkasındayım
Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]