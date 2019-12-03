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ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:40 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) çok saygısızca"
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