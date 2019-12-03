ABD Başkanı Donald Trump , "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi. - LONDRA

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Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan