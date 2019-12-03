Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, 'Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum' dedi. - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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