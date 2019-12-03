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ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak bir çıkar için vergi uygulamasını çözeceğimizi düşünüyorum" dedi. - LONDRA
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