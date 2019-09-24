Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu.

4 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran'ın bu davranışları kabul edilemez ya da desteklenemez. Bu davranışlar devam ettiği sürece yaptırımlar daha da arttırılacak" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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