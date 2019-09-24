ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran'ın bu davranışları kabul edilemez ya da desteklenemez. Bu davranışlar devam ettiği sürece yaptırımlar daha da arttırılacak" dedi. - NEW YORK