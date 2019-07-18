Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını...
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ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:21 Kaynak: AA
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