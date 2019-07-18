ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:21 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump
, (S-400'ler bağlamında) Türkiye
'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını söyledi.
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