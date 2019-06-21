Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı.
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ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı.

33 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump:
ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı. General bana 150 kişinin öleceğini söyledi." - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
donald trump, ABD, Politika
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