ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı.
33 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump
: "Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı. General bana 150 kişinin öleceğini söyledi." - WASHINGTON
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