ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.
09.11.2020 21:04
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. - WASHINGTON
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