ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil soruşturması oylamasında aklandı.


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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:39 
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