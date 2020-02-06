ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında 'Kongre'nin işleyişini engellemek'... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek"...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından da aklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından da aklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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