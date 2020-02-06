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ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek"...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından da aklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından da aklandı.
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