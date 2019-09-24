ABD Başkanı Donald Trump, "Sınırların açılmasını isteyenler insan hayatıyla oynuyor" dedi.
40 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Sınırların açılmasını isteyenler insan hayatıyla oynuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Sınırların açılmasını isteyenler insan hayatıyla oynuyor" dedi. - NEW YORK
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