Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump,'Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.

ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. Bölgede askerimiz ya da ordumuz yok. Yakından takip ediyorum - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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