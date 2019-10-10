ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump,"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. Bölgede askerimiz ya da ordumuz yok. Yakından takip ediyorum - WASHINGTON
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