Trump, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu - Son Dakika

Trump, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu

10.12.2020 19:39
Trump, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas'ta İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, "Bugün başka bir Tarihi atılım. İki büyük dostumuz İsrail ve Fas Krallığı diplomatik ilişkileri tam anlamıyla kabul ettiler. Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım" dedi.

Başkan Trump ayrıca, ABD'nin Batı Sahra toprakları üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını da duyurarak, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanıyan bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, inandırıcı ve gerçekçi özerklik önerisi, barış ve refahı sürdürmek için adil ve kalıcı bir çözümün temelidir" ifadelerini kullandı.

Trump, "Fas, Amerika Birleşik Devletleri'ni 1777'de tanıdı. Bu nedenle Batı Sahra'daki egemenliklerini kabul etmemiz uygun" dedi.

ABD'li üst düzey yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın Fas Kralı Muhammed VI ile yaptığı bir telefon görüşmesinde anlaşmayı imzaladığını belirtti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Medya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu - Son Dakika


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