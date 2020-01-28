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ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail ile müzakere edebilecek" dedi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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