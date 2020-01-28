ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, '4 yıl boyunca Filistin, İsrail... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail ile müzakere edebilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik,

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail ile müzakere edebilecek" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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