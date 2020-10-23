Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı - Son Dakika

Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı

23.10.2020 19:03

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Böylece Sudan, Trump'ın son iki ayda İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye ikna ettiği üçüncü Arap ülkesi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamalarına arabuluculuk eden ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçiminden önce bir ülkeye daha imza attırma hevesi Sudan'la başarıya ulaştı.

Trump'ın bugün yürüttüğü telefon görüşmeleri sonucunda yapılan ortak açıklamada İsrail ile Sudan yönetimlerinin ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Üç ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada "Liderler, Sudan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve savaş durumuna son verilmesi konusunda anlaştı" denildi. Açıklamada ABD Başkanı'nın arabuluculuğuna vurgu yapıldı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİREN 3. ARAP ÜLKESİ OLDU

Böylece Sudan, Trump'ın son iki ayda İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye ikna ettiği üçüncü Arap ülkesi oldu. Ortak açıklama öncesinde Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ile telefon diplomasisi yürüttü.

SUDAN'I "TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Anlaşma kapsamında, Trump, Sudan'ı 'terör sponsoru devletler' listesinden çıkarma sürecini başlattı. ABD Başkanı'nın Sudan'ı listeden çıkarma niyetini beyan ettiği belgeyi imzalayıp Kongre'ye gönderdiği açıklandı.

Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı - Son Dakika Dünya

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