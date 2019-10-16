ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda...
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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:14 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/ PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
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