Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak 'Melek değiller' yorumunda...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda...

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/ PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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