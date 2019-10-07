Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık....
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, 'Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık....

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık....

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık. Yıllardır oradayız, artık eve dönme zamanı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda,

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık. Yıllardır oradayız, artık eve dönme zamanı" dedi. . - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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