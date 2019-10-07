ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık....
25 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık. Yıllardır oradayız, artık eve dönme zamanı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, "Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık. Yıllardır oradayız, artık eve dönme zamanı" dedi. . - WASHINGTON
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