ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu...
21 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.
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