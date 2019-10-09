Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, 'Artık bu sonu...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu...

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak,

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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