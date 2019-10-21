ABD Başkanı Donald Trump: "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti,...
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ABD Başkanı Donald Trump: "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:06 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump: "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız"
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